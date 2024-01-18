Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:51, 18 января 2024Ценности

Наряды в стиле жены мафиози стали новым трендом

Образы с шубой и красной помадой в стиле жены мафиози стали новым трендом

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Наряды эстетики Mob wife («жена мафиози») стали новым трендом в 2024 году. Соответствующий материал публикует New York Post.

Речь идет о стиле, вдохновленном образами жен мафиози из фильмов, в частности Кармела Сопрано, Адриана Ла Серва, Эльвира Хэнкок, Карен Хилл. Последовательницы модного течения носят шубы, платья с анималистичным принтом и массивные золотые украшения. Они предпочитают ярко-красную помаду и небрежные укладки.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

«Мы больше не хотим быть "Clean girl". У нас нет времени. Нам есть куда идти. Грязные волосы, грязный макияж — вот что такое Mob wife», — высказалась о новой тенденции блогерша @mikayla.

В ноябре 2023 года образ «типичной славянки» стал трендом у иностранцев. Зарубежные пользовательницы публиковали ролики с хештегом #SlavicGirlChallenge, на которых воспроизводили стереотипные образы представительниц славянских народов.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Петербурге и Ленинградской области отразили атаку дронов ВСУ. Что известно о последствиях налета?

      У россиян стало больше «свободных денег»

      В России одобрили законопроект о компенсациях за задержку зарплат

      Женщина-вождь из Бразилии помолилась на сессии форума в Давосе и попала на видео

      В Турции из-за строительства метро рухнули два дома

      Лавров рассказал об ответе Москвы и Минска на самоубийственную логику Запада

      В Подмосковье возбудили дело из-за избиения иностранцами участника СВО

      В США пригрозили Киеву санкциями за закон о запрете УПЦ

      Лавров рассказал о методичке ЕС по работе с российскими дипломатами

      Полный отказ от сахара оказался бесполезным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше