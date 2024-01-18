Наряды в стиле жены мафиози стали новым трендом

Образы с шубой и красной помадой в стиле жены мафиози стали новым трендом

Наряды эстетики Mob wife («жена мафиози») стали новым трендом в 2024 году. Соответствующий материал публикует New York Post.

Речь идет о стиле, вдохновленном образами жен мафиози из фильмов, в частности Кармела Сопрано, Адриана Ла Серва, Эльвира Хэнкок, Карен Хилл. Последовательницы модного течения носят шубы, платья с анималистичным принтом и массивные золотые украшения. Они предпочитают ярко-красную помаду и небрежные укладки.

«Мы больше не хотим быть "Clean girl". У нас нет времени. Нам есть куда идти. Грязные волосы, грязный макияж — вот что такое Mob wife», — высказалась о новой тенденции блогерша @mikayla.

В ноябре 2023 года образ «типичной славянки» стал трендом у иностранцев. Зарубежные пользовательницы публиковали ролики с хештегом #SlavicGirlChallenge, на которых воспроизводили стереотипные образы представительниц славянских народов.