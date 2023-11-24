Образ «типичной славянки» стал трендом у иностранцев

Внешний вид «типичной славянки» стал трендом у иностранцев в TikTok. Соответствующие видео появились в указанной соцсети, набрав в сумме 582,8 миллиона просмотров.

Зарубежные пользовательницы публикуют ролики с хештегом #SlavicGirlChallenge, на которых воспроизводят стереотипные образы представительниц славянских народов. Так, они позируют в роскошных меховых шубах, шапках-ушанках и сапогах на каблуках и добавляют к нарядам броские украшения и винтажные сумки.

Кроме того, юзерши делают яркий макияж, одновременно подчеркивая глаза, губы и брови, и иронизируют над представлениями о том, что славянские девушки воспринимают цветы и подарки от мужчин как должное. Зачастую данные видео сопровождаются песней российской поп-певицы Кати Лель «Мой мармеладный».

При этом российские блогерши также принимают участие в челлендже. Среди них, например, Екатерина Толстопятова, более известная как Айм Катюша.

Ранее в ноябре сообщалось, что песня российской поп-певицы Кати Лель «Мой мармеладный» стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи со всего мира одевались в меховые шапки и шубы и танцевали под хит 2004 года. При этом тиктокеры пытались попасть в текст, не зная значения слов «попробуй джага-джага» из песни, и просили перевод.