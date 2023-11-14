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03:30, 14 ноября 2023Интернет и СМИ

Песня Кати Лель стала трендом у иностранцев

Песня Кати Лель «Мой мармеладный» стала трендом у иностранцев в соцсети TikTok

Песня российской поп-певицы Кати Лель «Мой мармеладный» стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Об этом пишет «Комсомольская правда» в Telegram-канале.

Пользователи со всего мира одеваются в меховые шапки и шубы и танцуют под хит 2004 года. При этом тиктокеры, пытаясь попасть в текст, не знают значения слов «попробуй джага-джага» из песни и просят перевод.

На завирусившийся трек сняли уже порядка 60 тысяч роликов, что говорит о его небывалой популярности. При этом публикации набирают обороты.

Ранее Катя Лель рассказала, что значит выражение «джага-джага» из песни «Мой мармеладный». По ее словам, увидев текст, она сама не знала, что значат эти слова. Продюсер Максим Фадеев объяснил, что «это значит "Эй, как дела, все клево"». Певица призналась, что для нее это «любовь и дружба, нежность и радость». «"Джага-джага" — это самое прекрасное, что есть на Земле», — резюмировала она.

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      Марина Совина
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