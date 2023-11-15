Весь мир попробовал «муа-муа» и «джагу-джагу». Почему хит Кати Лель «Мой мармеладный» внезапно покорил иностранцев?

Трек певицы Кати Лель «Мой мармеладный», вышедший в 2004 году и возглавивший тогда российские хит-парады, почти 20 лет спустя внезапно полюбился иностранным пользователям TikTok. Зарубежные блогеры в своих видео танцуют под эту песню в меховых шапках и шубах, изображая россиян, а также пытаются повторить незнакомые им слова и переводят трек на английский язык. Откуда иностранцы узнали про песню Кати Лель?

Как «джага-джага» покорила иностранцев

Первыми про трек, который в 2000-е годы звучал из каждого магнитофона, вспомнили русскоязычные тиктокеры. Под строчки из песни они снимали видео, в которых шутили о том, за какой подарок они готовы простить предательство. Кто именно вывел российскую песню в тренды у зарубежных блогеров — неизвестно, однако пик ее популярности пришелся на конец октября и начало ноября.

Тренд получился незамысловатым: многие иностранные тиктокеры попросту снимали, как танцуют под «Моего мармеладного» и напевают непонятные им слова. Однако другие блогеры решили добавить в ролики российский колорит и облачились в меховые шапки, шубы и жилетки. В ход также пошла спортивная одежда с тремя полосками на манер культовых костюмов Adidas, которые на Западе ассоциируются с Россией и другими странами Восточной Европы. Кто-то из девушек в попытке подражать модным россиянкам, какими их часто представляют за рубежом, надел солнцезащитные очки; многие дополнили образ распущенными волосами. Вкупе эта эстетика, которую в TikTok окрестили славянской, добавила тренду еще больше поклонников.

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«Это я кайфую под эту песню, зная, что я понимаю из нее только "муа-муа"», — пошутила одна из зарубежных блогерш, примерившая образ россиянки в мехах. «Помогите, мне нужен текст этой песни, но не ее перевод, а то, как произносятся слова», — взмолилась другая тиктокерша. А одна из девушек перевела трек на английский язык и получила больше миллиона просмотров ролика. Правда, русскоязычные пользователи не до конца согласились с ее версией. «Мы что, тоже так переводим песни адово с инглиша?» — задались вопросом в комментариях.

Видео с хештегом «my marmalade» («мой мармеладный»), с которым блогеры публикуют ролики с песней Кати Лель, набрали в TikTok больше 11 миллионов просмотров. Кроме того, тиктокеры обозначили тренд словами «mwah-mwah» (то есть «муа-муа») — у видео с таким хештегом почти 9 миллионов просмотров. По словам пользователей, трек буквально заполонил их рекомендации

Что именно так понравилось иностранцам в треке, остается загадкой, однако, судя по всему, как и в свое время россиянам, им просто не удается выбросить из головы прилипчивый мотив. «Через полтора часа мне нужно встретиться с моим научным руководителем, а все, о чем я думаю, это: "Попробуй ма-ма, попробуй джага-джага, попробуй мм-мм, мне это надо-надо"», — посетовала одна из пользовательниц X. «Мне захотелось выучить русский язык только из-за этой песни», «"Попробуй муа-муа, попробуй джага-джага" — это лучшее, что еcть в славянской культуре» — заявили другие.

«Это олицетворение России»

Катя Лель заявила, что «безумно счастлива» из-за успеха своей песни за рубежом. «Все выкладывают. На самом деле большой спрос, завирусилась песня», — прокомментировала она внезапную популярность песни. Поп-исполнительница также назвала тренд «российской победой» и олицетворением России.

Это олицетворение России, это суть России. Радуюсь, что это связано с миром моды, с олицетворением России, страны во всем ее проявлении Катя Лель российская певица

Певица Катя Лель Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Певица также рассказала, что в 2004 году был записан и англоязычный вариант песни, однако он не вышел из-за разногласий исполнительницы с продюсером Александром Волковым. Кроме того, по словам Кати Лель, в свое время совместно исполнить с ней треки «Мой мармеладный» и «Муси-пуси» хотела легендарная Шакира. Внезапную волну популярности своей песни она назвала вторым шансом. Она добавила, что сейчас ей поступает много звонков и предложений из разных стран мира.

В своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Лель также предположила, что тренд с российской песней может быть призван объединить сердца во всем мире.

Какие еще песни на русском языке полюбили в TikTok

«Мой мармеладный» — далеко не первая песня на русском языке, ставшая трендом у зарубежных пользователей TikTok. В феврале 2021 года платформу покорил трек «Моя голова винтом» 18-летнего Глеба Костромина из Ивановской области. Композиция попала в мем о забавных сходствах и различиях лучших друзей, пар и членов семьи. А осенью того же года на платформе завирусился ритмичный трек на русском и казахском языках «Я буду ***» малоизвестных казахстанских рэперов Moreart и IHI. Под него снял видео в том числе звезда британского телевидения Гордон Рамзи.

Отдельную нишу среди хитов TikTok на русском языке занимает композиция «Судно» белорусской постпанк-группы «Молчат Дома». Песня, написанная на стихи андеграундного поэта из Челябинска Бориса Рыжего, — это довольно мрачная композиция, навевающая атмосферу крайней тоски и беспросветности.

В TikTok «Судно» стало неофициальным гимном эстетики панельных домов и спальных районов в странах СНГ и Восточной Европы. Взрыв популярности этой песни пришелся на 2020 год

Кадр из клипа к песне «Моя голова винтом» Кадр: Legacy Music / YouTube

Абсурдная песня «Капибара», написанная москвичом Алексеем Плужниковым, — композиция на русском и английском языке (хотя русских слов в ней и немного), внезапно получившая признание у зарубежных тиктокеров. Незатейливая песня про флегматичных грызунов в 2023 году произвела настоящий фурор: в TikTok ее использовали вместе с видео более 384 тысяч раз, а самый вирусный ролик набрал больше 40 миллионов просмотров. Как уверял Плужников, успех песни ему обеспечила любовь к капибарам в интернете.