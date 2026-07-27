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01:45, 27 июля 2026Путешествия

Выживший на Эльбрусе назвал причину гибели людей

Альпинист Адилович: Неверный прогноз погоды стал причиной гибели людей на Эльбрусе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Трагедия на Эльбрусе произошла из-за неверного прогноза погоды, а не из-за недостаточной подготовки группы. Об этом «Известиям» рассказал один из спасенных боснийских альпинистов Харис Адилович.

По его словам, команда была хорошо обучена. В то же время он отметил, что природные условия оказались серьезнее ожидаемых.

Адилович добавил, что у группы возникли трудности с самого начала восхождения. Он пояснил, что у альпинистов не было гида, и уже на стартовом этапе один из участников начал сильно замерзать. В результате первая связка развернулась, в вторая продолжила подъем, однако вскоре также приняла решение отказаться от восхождения, увидев, что наверху ситуация еще хуже.

Группа из семи туристов из Боснии и Герцеговины подала сигнал бедствия 25 июля, когда не смогла самостоятельно спуститься с горы. Альпинисты застряли на высоте 5,1 тысячи метров.

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