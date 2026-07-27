Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Западные наемники на стороне ВСУ несут большие потери

Иностранные наемники, воющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), стали нести значительные потери. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

По его словам, на сегодняшний день в украинской армии есть военизированное подразделение ЦРУ и группа наемников, чей потенциал не так велик, как раньше. Впрочем, один из самых «больших сюрпризов» на фронте преподнесли украинцам наемники из Колумбии и Бразилии, где идет активная вербовка, указывает обозреватель. «Эти парни несут огромные потери», — подчеркнул он.

Джонсон убежден, что армия Украины обречена на поражение, и абсолютно неважно, будут ли на ее стороне воевать наемники или нет. Для ВСУ нет реального сценария продвижения вперед: тактика Киева строится на том, что таких солдат бросают в бой с ожиданием какого-то результата, подмечает эксперт.

«То, что мы сейчас наблюдаем, это просто медленная смерть украинской стороны», — считает бывший аналитики ЦРУ.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров увидел след британских и американских спецслужб в перестановках, которые творятся в рядах ВСУ. По его мнению, речь может идти о реализации кадровых изменений. При этом Дональд Трамп, как уверяет Азаров, дал лишь общую установку на перемены в украинской армии.