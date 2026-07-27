Профессор Миршаймер: Европа ослабит поддержку Украине из-за повышения цен на нефть

Запад ослабит поддержку Украины из-за повышения цен на углеводороды, вызванного событиями в Иране. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

Он выразил уверенность, что происходящие события на Ближнем Востоке окажут «крайне негативное влияние на цены на нефть и газ в Европе». В свою очередь, это повлечет за собой большие проблемы для экономик европейских стран. «Со временем Украина будет получать от Европы меньше помощи», — сказал Миршаймер.

По его словам, признаки того, что это происходит, уже имеются. Кроме того, добавил профессор, уменьшение материальной поддержки уже произошло с США.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп договорился с европейскими лидерами на саммите G7 поддержать Украину в обмен на помощь с Ираном.