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02:55, 27 июля 2026 (обновлено: 02:57, 27 июля 2026)Мир

В США предрекли ухудшение ситуации для Украины

Профессор Миршаймер: Европа ослабит поддержку Украине из-за повышения цен на нефть
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Запад ослабит поддержку Украины из-за повышения цен на углеводороды, вызванного событиями в Иране. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

Он выразил уверенность, что происходящие события на Ближнем Востоке окажут «крайне негативное влияние на цены на нефть и газ в Европе». В свою очередь, это повлечет за собой большие проблемы для экономик европейских стран. «Со временем Украина будет получать от Европы меньше помощи», — сказал Миршаймер.

По его словам, признаки того, что это происходит, уже имеются. Кроме того, добавил профессор, уменьшение материальной поддержки уже произошло с США.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп договорился с европейскими лидерами на саммите G7 поддержать Украину в обмен на помощь с Ираном.

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