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03:49, 27 июля 2026Мир

США изменят подход к радиации

AP: Американская комиссия NRC откажется от главного принципа радиационной безопасности
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Issei Kato / Reuters

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) выступила с инициативой по отказу от ключевого принципа безопасности, который на протяжении 50 лет минимизировал воздействие радиации на американцев, а также был принят во всем мире. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Уточняется, что сейчас атомные электростанции, академии и другие учреждения, которые используют радиоактивные материалы, должны обеспечивать поддержание уровня радиационного облучения «на минимально возможном уровне», о чем гласит принцип ALARA (As Low As Reasonably Achievable — максимально достижимо низкий уровень — прим. «Ленты.ру»).

Согласно инициативе NRC, от указанного принципа предлагается отказаться, однако самостоятельный норматив по предельно допустимому радиационному воздействию будет оставлен в силе. Такие дозовые ограничения задают верхнюю границу облучения, разрешенную как для персонала, так и для окружающего населения. Принцип же ALARA требует удерживать уровень облучения настолько низким, насколько это практически достижимо, оставаясь в рамках этих границ.

Взамен ALARA Комиссия планирует ввести так называемый «поэтапный подход». Он предполагает набор действий, которые компании обязаны выполнять в зависимости от того, какую дозу облучения потенциально могут получить их сотрудники. Чем ближе показатели подходят к установленным пределам, тем более жесткие защитные меры должны применяться согласно предложенной схеме, отмечают журналисты.

Агентство обращает внимание, что пересмотр правил разворачивается в тот момент, когда президент США Дональд Трамп стремится нарастить производство ядерной энергии внутри страны. Причина кроется в стремительно растущем потреблении электричества, связанном с расширением дата-центров и технологий искусственного интеллекта.

Министерство энергетики уже отказалось от применения ALARA, а сама Комиссия по ядерному регулированию рассчитывает довести разработку норм радиационной защиты до конца в течение ближайших месяцев. Ее председатель Хо Ние заверил, что NRC не идет на ослабление требований безопасности, а «всего лишь убирает неоднозначность».

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа может принять решение о повторном ударе по ядерным объектам Ирана, чтобы впоследствии объявить об успешном завершении операции против республики.

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