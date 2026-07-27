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Из жизни
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05:00, 27 июля 2026Из жизни

Тигр растерзал человека

В Индии тигр напал на группу пастухов и убил одного из них
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: slowmotiongli / Shutterstock / Fotodom

В лесу Сатара Бхосале, Индия, тигр растерзал 55-летнего Ушту Порте. Об этом сообщает Times of India.

Порте пошел в лес с другими людьми, чтобы пасти скот. Когда из густого леса выбежал тигр, пастухи отдыхали.

Почти всем удалось спастись, забравшись на ближайшие деревья. Ушта Порте был единственным, кто не успел спрятаться. В результате тигр напал на него.

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После произошедшего местные власти усилили патрулирование территории и настоятельно рекомендовали жителям воздержаться от посещения леса до дальнейших распоряжений.

Ранее сообщалось, что в Индии сотрудники знаменитого заповедника Корбетт спасли коллегу от напавшего на него тигра. Они буквально вырвали мужчину из когтей хищника.

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