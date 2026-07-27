Тигр растерзал человека

В Индии тигр напал на группу пастухов и убил одного из них

В лесу Сатара Бхосале, Индия, тигр растерзал 55-летнего Ушту Порте. Об этом сообщает Times of India.

Порте пошел в лес с другими людьми, чтобы пасти скот. Когда из густого леса выбежал тигр, пастухи отдыхали.

Почти всем удалось спастись, забравшись на ближайшие деревья. Ушта Порте был единственным, кто не успел спрятаться. В результате тигр напал на него.

После произошедшего местные власти усилили патрулирование территории и настоятельно рекомендовали жителям воздержаться от посещения леса до дальнейших распоряжений.

Ранее сообщалось, что в Индии сотрудники знаменитого заповедника Корбетт спасли коллегу от напавшего на него тигра. Они буквально вырвали мужчину из когтей хищника.

