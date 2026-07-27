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Забота о себе
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05:00, 27 июля 2026Забота о себе

Мужчин предупредили о риске некроза пениса из-за одной секс-игрушки

Уролог Саллум предупредил мужчин о риске некроза тканей из-за клетки для полового органа
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: vilma3000 / Shutterstock / Fotodom

Уролог Александр Саллум заявил, что использование мужчинами одной секс-игрушки может обернуться некрозом пениса. Такое предупреждение он сделал в разговоре с изданием Metropoles.

По словам Саллума, последнее время все большую популярность набирают клетки для пениса, которые предотвращают полную эрекцию, тем самым ограничивая возбуждение. По словам врача, такие игрушки во много опасны.

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Врач объяснил, что постоянное напряжение в области полового члена, которое вызывают клетки, препятствует оттоку мочи. Моча и пот накапливаются и становятся благоприятной средой для развития инфекций и воспалительных процессов в уретре. Саллум добавил, что такие секс-игрушки также грозят повреждением кожи, нарушением кровоснабжения пениса, проблемами с почками, эректильной дисфункцией и даже некрозом тканей полового органа, если устройство подобрано не по размеру.

Ранее уролог Ника Ахвледиани предупредил мужчин об опасности длительной эрекции. Он объяснил, что из-за этого ткани полового члена начинают испытывать кислородное голодание.

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