Мужчин предупредили о риске некроза пениса из-за одной секс-игрушки

Уролог Саллум предупредил мужчин о риске некроза тканей из-за клетки для полового органа

Уролог Александр Саллум заявил, что использование мужчинами одной секс-игрушки может обернуться некрозом пениса. Такое предупреждение он сделал в разговоре с изданием Metropoles.

По словам Саллума, последнее время все большую популярность набирают клетки для пениса, которые предотвращают полную эрекцию, тем самым ограничивая возбуждение. По словам врача, такие игрушки во много опасны.

Врач объяснил, что постоянное напряжение в области полового члена, которое вызывают клетки, препятствует оттоку мочи. Моча и пот накапливаются и становятся благоприятной средой для развития инфекций и воспалительных процессов в уретре. Саллум добавил, что такие секс-игрушки также грозят повреждением кожи, нарушением кровоснабжения пениса, проблемами с почками, эректильной дисфункцией и даже некрозом тканей полового органа, если устройство подобрано не по размеру.

Ранее уролог Ника Ахвледиани предупредил мужчин об опасности длительной эрекции. Он объяснил, что из-за этого ткани полового члена начинают испытывать кислородное голодание.