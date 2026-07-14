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Забота о себе
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03:02, 14 июля 2026Забота о себе

Уролог назвал угрожающую здоровью длительность эрекции

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: staras / Shutterstock / Fotodom

Уролог-андролог, доктор медицинских наук Ника Ахвледиани заявил, что слишком долгая эрекция может быть опасна для здоровья. Об этом врач предупредил в своем Telegram-канале.

По словам уролога, если эрекция длится более четырех часов и не проходит самостоятельно, речь идет о приапизме — это патологическое состояние, которое не связано с сексуальным возбуждением, но которое может нанести серьезный ущерб половой системе мужчины.

«Если эрекция длится более четырех часов, ткани полового члена начинают испытывать кислородное голодание. Кровоснабжение нарушается, и без своевременной помощи могут развиться необратимые изменения», — предостерег Ахвледиани.

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Доктор подчеркнул: приапизм — это состояние, которое требует экстренной медицинской помощи. Чем раньше мужчина ее получит, тем выше у него шанс на полное восстановление.

Ранее доктор медицинских наук, уролог-андролог Александр Лубенников предупредил, что употребление кофе в вечернее время может спровоцировать нарушение эрекции. Подобный режим потребления бодрящего напитка повышает риск заболеваний сосудов, а значит, и эректильной дисфункции, объяснил он.

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