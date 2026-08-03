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15:20, 3 августа 2026 (обновлено: 15:23, 3 августа 2026)Мир

Сторонница Трампа заявила об антиамериканских ценностях России

Сторонница Трампа Лумер: Россия — антиамериканская страна, так как за многополярность
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Россия — антиамериканская страна, так как выступает за многополярность. Об этом заявила сторонница президента США Дональда Трампа, американский блогер Лора Лумер, передает Washington Post (WP).

«Россия антиамериканская, их ценности не совпадают с нашими, и они хотят многополярности, что означает конец американского превосходства, а это плохо для Америки», — подчеркнула Лумер.

По ее словам, Вашингтон «ничего не выиграет» от поддержки Москвы. Она добавила, что Россия якобы организует операции в соцсетях в целях «посеять хаос и раскол в американской политике и радикализовать людей, особенно правых».

Ранее Лумер встретилась с основателем полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Андреем Билецким (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и попросила рассказать о нацистах.

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