Сторонница Трампа Лумер: Россия — антиамериканская страна, так как за многополярность

Россия — антиамериканская страна, так как выступает за многополярность. Об этом заявила сторонница президента США Дональда Трампа, американский блогер Лора Лумер, передает Washington Post (WP).

«Россия антиамериканская, их ценности не совпадают с нашими, и они хотят многополярности, что означает конец американского превосходства, а это плохо для Америки», — подчеркнула Лумер.

По ее словам, Вашингтон «ничего не выиграет» от поддержки Москвы. Она добавила, что Россия якобы организует операции в соцсетях в целях «посеять хаос и раскол в американской политике и радикализовать людей, особенно правых».

Ранее Лумер встретилась с основателем полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Андреем Билецким (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и попросила рассказать о нацистах.