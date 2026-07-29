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12:39, 29 июля 2026Бывший СССР

Сторонница Трампа встретилась с основателем «Азова» и попросила рассказать о нацистах

Блогер из США Лумер встретилась с основателем «Азова» Билецким, чтобы обсудить нацистов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Близкий к президенту США Дональду Трампу американский блогер Лора Лумер встретилась с основателем полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Андреем Билецким (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и попросила рассказать о нацистах. Об этом она сообщила в X.

«Я отправилась [в Харьков] поговорить с основателем "Азова" и спросила его то, что хотят знать наши налогоплательщики: "Правда ли, что в украинской армии много неонацистов?"» — говорится в публикации.

Она также обсудила с Билецким, почему борьба Украины против России якобы важна для долгосрочной национальной безопасности США.

Ранее стало известно, что Лумер в ходе визита на Украину потрогала украинский «Писюн». 28 июля блогер посетила один из украинских военных заводов и подержала в руках украинский дрон-перехватчик P1-Sun, называемый в соцсетях «Писюном».

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