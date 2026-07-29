В Госдуме призвали не проводить финансовые операции в Telegram

Депутат Свинцов: Финансовые операции в Telegram небезопасны до решений РКН и ФСБ

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов призвал россиян воздержаться от финансовых операций в Telegram до официальных разъяснений Роскомнадзора и ФСБ, поскольку мессенджер могут признать террористической организацией. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Парламентарий предупредил, что оплата подписок, покупка «звезд» и подарков в приложении пока сопряжены с рисками, хотя он не уверен, что такие действия квалифицируют как финансирование терроризма. Он подчеркнул, что рекомендация носит временный характер до появления официальных заявлений регуляторов.

«Я уверен, что оплата подписок или звезд, тем более если это какие-то в формате подарка и так далее — не будет считаться финансированием терроризма. Но в любом случае до официального разъяснения Роскомнадзора, ФСБ я бы рекомендовал нашим гражданам этого пока не делать, потому что до момента объявления самого Telegram террористической организацией, а это действительно возможно, я бы не рекомендовал сейчас никаких финансовых проводок делать», — заявил Свинцов.

Ранее ФСБ предъявила основателю Telegram Павлу Дурову обвинение в содействии терроризму и объявила его в международный розыск. Это стало поводом для обсуждения возможного признания мессенджера нежелательной или террористической организацией. Причиной обвинений Дурова стало то, что администрация Telegram не удаляет запрещенную информацию, размещенную в боте «Дайвинчик», такую как детская порнография и ЛГБТ-пропаганда (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).