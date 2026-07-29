Мишустин высказался о снижении зависимости от нефтегазовых доходов

Егоров: Налоговые поступления в бюджетную систему РФ выросли в январе-июне на 8 %

Налоговые поступления в бюджетную систему РФ выросли в январе-июне 2026 года на 8 процентов (плюс 2,4 триллиона рублей), до 31 триллиона рублей. Об этом в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

Поступления в федеральный бюджет, по его словам, выросли чуть меньше, на 6 процентов, поскольку «немного давят нефтегазовые доходы», в то время как «ненефтегазовые доходы растут на четверть». «Сегодня ненефтегазовые доходы, если говорить о консолидированном бюджете, это 90 процентов доходов», — подчеркнул главный российский налоговик.

«Много лет к этому государство стремилось — снизить свою зависимость от углеводородов, от такой ренты. И это очень важный тренд», — сказал в связи с этим Мишустин.

В июне нефтегазовые доходы России составили 683,6 миллиарда рублей, что на 188,8 миллиарда больше, чем годом ранее. В то же время по итогам первого полугодия показатель снизился на 22,7 процента.

В текущем месяце, по данным Reuters, поступления от нефти и газа в российский бюджет вырастут год к году на 60 процентов.