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15:35, 29 июля 2026 (обновлено: 15:39, 29 июля 2026)Авто

Китайский Geely анонсировал новый кроссовер для россиян

Гибридный кроссовер Geely EX5 EM-R скоро появится в России
Марина Аверкина

Фото: Alex Bogatyrev / Shutterstock / Fotodom

Китайская компания Geely анонсировала выход новинки на российский рынок. Речь о гибридном кроссовере с последовательной силовой установкой EX5 EM-R, пишет издание Quto.ru.

До этого модель была представлена в России электрической версией EX5, а также моделью с параллельно-последовательной гибридной установкой EM-i.

Под капотом кроссовера EX5 EM-R установлен полуторалитровый атмосферный бензиновый мотор-генератор мощностью 99 лошадиных сил, работающий в паре с автоматической трансмиссией E-DHT. Электрический двигатель выдает пиковые 218 лошадиных сил и 262 ньютон-метра крутящего момента. Разгон до 100 километров в час возможен за 8,1 секунды. Точно такие же динамические параметры характерны и для исполнения EM-i. Данные о максимальном пробеге новинки пока не раскрываются.

Тяговая литий-железо-фосфатная батарея восстанавливает заряд с 30 до 80 процентов за 20 минут, если используется быстрая зарядка постоянным током. Заряжать аккумулятор можно и от обычной бытовой сети переменного тока, и от мощных станций постоянного тока.

Ранее была названа самая продаваемая машина с «автоматом» в России. В первом полугодии 2026 года россияне приобрели 36 490 новых кроссоверов Tenet T7, оснащенных автоматической коробкой передач. Благодаря такому результату отечественная машина заняла первое место среди всех легковых автомобилей с «автоматом» на рынке. Прежний лидер — Haval Jolion, доминировавший в аналогичном периоде прошлого года, переместился на вторую строчку.

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