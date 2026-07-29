Эксперты считают, что сборная Италии при Манчини не выиграет чемпионаты мира и Европы

Шансы сборной Италии на победу на следующих Евро и ЧМ оценили. Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты считают итальянцев восьмым фаворитом на чемпионате Европы 2028 года. Сделать ставку на их победу можно с коэффициентом 20,00. На ЧМ-2030 сборная Италии также идет на восьмом месте в списке фаворитов, поставить на ее успех можно с коэффициентом 17,00.

Новым главным тренером сборной Италии стал Роберто Манчини, который уже работал с командой с 2018 по 2023 год. Под его руководством итальянцы стали чемпионами Европы в 2021-м. Возглавить скуадру адзурру должен был чемпион мира 2006 года Андреа Пирло, но его кандидатуру заблокировали из-за сотрудничества с российским букмекером.

Ранее стало известно, что россиянин выиграл 414 тысяч рублей, поставив на два матча Первой лиги. Успех ему принесли победы «Волги» и «Нижнего Новгорода».