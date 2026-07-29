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17:17, 29 июля 2026 (обновлено: 17:21, 29 июля 2026)Россия

Медведев обратился к россиянам с призывом консолидироваться для победы в СВО

Медведев: Россиянам, чтобы победить, нужно консолидироваться
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев обратился к россиянам с призывом консолидироваться для победы в специальной военной операции (СВО). Его слова приводит РИА Новости.

«Политика состоит из острых вопросов, но существуют темы, по которым нация для того, чтобы сохраниться, должна собраться в кулак, занять одну позицию», — обозначил Медведев.

По его словам, в этом случае России удасться одержать победу.

Ранее Медведев высказал мнение, что Россию можно сохранить, только победив в СВО. Бывший президент России выразил уверенность, что в этом отношении позиции всех политических сил в стране абсолютно совпадают. Политик также отметил, что западные страны используют Украину как таран для уничтожения России.

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