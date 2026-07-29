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16:35, 29 июля 2026Россия

Медведев высказался об использовании Украины Западом

Медведев: Запад использует Украину как таран для уничтожения России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Западные страны используют Украину как таран для уничтожения России. Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

По его мнению, западные страны испытывают жесточайшее разочарование, так как не смогли подчинить Россию через договоренности.

«Поэтому используют все способы, а сейчас используют Украину как таран для того, чтобы уничтожить Российскую Федерацию, не скрывая уже», — заключил он.

Ранее Медведев заявил, что Россия будет добиваться целей СВО военными средствами. Он напомнил, что Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако они должны вестись на ее условиях. В то же время Украина к такого рода решениям не готова.

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