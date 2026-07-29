Шансы на выдачу Дурова из ОАЭ и Франции оценили

Ахильгов: Шансы на выдачу Дурова из Франции или ОАЭ маловероятны из-за его гражданства

Выдача России сооснователя Telegram Павла Дурова из Франции или ОАЭ маловероятна, поскольку он является гражданином обеих стран. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал адвокат Калой Ахильгов.

По его словам, сам факт объявления в международный розыск еще не означает автоматическую публикацию красного уведомления Интерпола. Адвокат пояснил, что организация нередко не размещает такие уведомления по делам, которые могут иметь политический характер.

Кроме того, Ахильгов напомнил, что Франция не выдает собственных граждан, а в ОАЭ такой запрет закреплен на конституционном уровне.

Ранее аналогичную позицию озвучил французский адвокат Дурова Филипп де Вель. Он отметил, что даже в случае выдачи Интерполом международного ордера на арест документ не будет автоматически исполняться на территории Франции.

Утром 29 июля сообщалось, что ФСБ объявила Дурова в международный розыск. Позднее ведомство уточнило эту информацию, отметив, что это решение пока не принято. Кроме того, основателя Telegram обвинили в содействии террористической деятельности.