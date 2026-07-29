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Силовые структуры
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11:07, 29 июля 2026 (обновлено: 11:13, 29 июля 2026)Силовые структуры

ФСБ уточнила информацию о международном розыске Павла Дурова

ФСБ: Решение об объявлении Павла Дурова в международный розыск в процессе принятия
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Решение об объявлении Павла Дурова в международный розыск в процессе принятия. Официально он в международный розыск не объявлен. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

Как сообщает РИА Новости

Ранее сообщалось, что Дурову предъявлено обвинение по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

Администрация мессенджера Telegram не удалила многочисленные каналы, боты и чаты, которые активно используются украинскими спецслужбами и террористическими организациями для подготовки и координации диверсионно-террористических актов на территории России, массовых расправ и кибермошеннической деятельности.

Роскомнадзор направлял более 150 тысяч обращений к команде Павла Дурова с требованием удалить противоправный контент, но они были проигнорированы.

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