Раскрыта тактика ВСУ при массированной атаке на Рязань

ВСУ совершали атаку на Рязань группами по два-три дрона и маневрировали «каруселью»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершали атаку на Рязань и область небольшими группами с использованием маневров. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

«После вчерашней атаки на Подмосковье украинские формирования сместили фокус налетов и целенаправленно ударили по Рязани», — говорится в тексте поста.

По данным канала, ВСУ совершали налеты на Рязань группами по два-три дрона типа FP-1 поочередно, периодически маневрируя «каруселью» на удалении от объектов, чтобы усложнить их сбитие.

В ночь на 29 июля подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 295 украинских беспилотников над территорией России, а с утра прошлых суток — 407 дронов. Часть из них уничтожили над Рязанской областью.

Ранее стало известно о шести пострадавших при атаках ВСУ на Рязань и область. По данным губернатора Павла Малкова, в результате налета произошли возгорания на промышленных территориях российского региона.