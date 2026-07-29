Рязань и область подверглись массовой атаке БПЛА. Что об этом известно?

Рязань подверглась атаке БПЛА: Началось возгорание на предприятии, шестеро пострадали

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что Рязань подверглась массовой атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В результате атаки началось возгорание на предприятии

Малков сообщал о работе средств противовоздушной обороны (ПВО). Он заявил, что в результате атаки произошло возгорание на территории одного из предприятий. На месте работали оперативные службы.

Напоминаю, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео последствий террористических атак. Не надо помогать врагу. Если увидели обломки БПЛА, не приближайтесь и позвоните по номеру 112 Павел Малков губернатор Рязанской области

Глава региона обратился к жителям и попросил их оставаться в помещении и не подходить к окнам. «Самое безопасное место в квартире — ванная комната или коридор с капитальными стенами», — подчеркнул он.

Пострадали шесть человек

Позже Малков объявил об отбое воздушной тревоги и прекращении работы ПВО. Он снова указал, что в результате падения обломков беспилотников есть возгорание на промышленных территориях.

6 человек пострадали при атаке БПЛА

Губернатор также сообщил о шести пострадавших и подчеркнул, что их жизни ничего не угрожает. По его словам, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Атаке также подвергся Тагангрог

Атпке БПЛА в ночь на 29 июля также подвергся Таганрог в Ростовской области. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что обломки ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на жилой дом. В результате происшествия погибла женщина, один мужчина пострадал.

Позже глава Таганрога Светлана Камбулова заявила, что несколько частных домов и предприятий города повреждены из-за массированной воздушной атаки. «В результате атаки повреждения получил один многоквартирный дом. Люди из него были оперативно эвакуированы. Также повреждено несколько частных домовладений и коммерческих предприятий», — уточнила она.

Камбулова добавила, что утром специальная комиссия проведет обход поврежденных домов и зафиксирует размер ущерба. Семьям погибшей и пострадавшим окажут необходимую помощь.