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Забота о себе
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08:07, 29 июля 2026Забота о себе

Врач подсказал способ определить проблемы со здоровьем по цвету крови во время дефекации

Гастроэнтеролог Даметто: Черный стул указывает на кровотечение в пищеварительном тракте
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DC Studio / Designed by Magnific

Если у человека во время дефекации появляется кровь, по ее цвету можно определить некоторые проблемы со здоровьем, заявил гастроэнтеролог Энрике Даметто. Способ сделать это он подсказал в разговоре с изданием Metropoles.

По словам Даметто, если кровь, которая появляется во время дефекации, ярко-красная, то стоит заподозрить кровотечение из нижних отделов кишечника, в том числе прямой кишки и ануса. Черный стул с сильным запахом обычно указывает на кровотечение в верхних отделах пищеварительного тракта, поскольку кровь уже успела перевариться. В таком случае стоит проверить начало толстого кишечника, тонкий кишечник и желудок, подчеркнул доктор.

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При этом специалист предупредил, что ставить диагноз самостоятельно по цвету крови нельзя. Этот симптом может только направить врача, но окончательный результат дают лишь анализы и различные инструментальные обследования, добавил Даметто.

Ранее врач Владимир Толстых рассказал, как подготовиться к приему проктолога. За один-два дня до консультации он посоветовал исключить из рациона газированные напитки.

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