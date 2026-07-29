58-летняя Кайли Миноуг снялась в бикини и восхитила соцсети

58-летняя певица Кайли Миноуг снялась в бикини на Корсике и восхитила соцсети

Австралийская певица Кайли Миноуг снялась в купальнике и восхитила соцсети. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летняя исполнительница показала кадры с отдыха на Корсике, Франция. Она предстала перед камерой, лежа на скамье в желтом бикини, прикрыв лицо плетеной шляпой.

Поклонники оценили пост в комментариях. «Какое потрясающее тело!», «Богиня», «Выглядишь невероятно», «Королева Кайли знает, как разжечь страсть», — написали комплименты звезде юзеры.

Ранее в июле украинская певица Светлана Лобода напомнила про премьеру трека снимком топлес.