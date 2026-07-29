Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:06, 29 июля 2026Ценности

58-летняя Кайли Миноуг снялась в бикини и восхитила соцсети

58-летняя певица Кайли Миноуг снялась в бикини на Корсике и восхитила соцсети
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kylieminogue

Австралийская певица Кайли Миноуг снялась в купальнике и восхитила соцсети. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летняя исполнительница показала кадры с отдыха на Корсике, Франция. Она предстала перед камерой, лежа на скамье в желтом бикини, прикрыв лицо плетеной шляпой.

Поклонники оценили пост в комментариях. «Какое потрясающее тело!», «Богиня», «Выглядишь невероятно», «Королева Кайли знает, как разжечь страсть», — написали комплименты звезде юзеры.

Ранее в июле украинская певица Светлана Лобода напомнила про премьеру трека снимком топлес.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Павла Дурова объявили в международный розыск. ФСБ обвиняет основателя Telegram в содействии терроризму
    Назван гонорар Михаила Ефремова за первую роль в кино после колонии
    В УЕФА обсудят бойкот чемпионата мира по футболу
    Российским таксистам разрешили ездить на локализованных машинах четырех марок
    «Самая красивая спортсменка мира» раскрыла секрет идеальной фигуры
    На Западе оценили удар России по Одессе
    Мопед пропавших в Таиланде брата и сестры из России нашли разобранным и закопанным в землю
    Нетаньяху ответил мэру Нью-Йорка на призывы арестовать его
    Российские магазины начали продавать продукты себе в убыток
    Блогера госпитализировали после выдавливания прыща
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok