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09:54, 29 июля 2026 (обновлено: 10:10, 29 июля 2026)Бывший СССР

В Москве предрекли удар Киева по Европе

Захарова: Киев несомненно ударит по Европе в той или иной форме
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Киев нанесет удар по Европе в той или иной форме. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«В том, что киевский режим нанесет удар — какой он, будет мне сложно сказать, — именно по своим собственным создателям и спонсорам, по Европейскому союзу изнутри, я имею в виду, на территории европейского континента, у меня сомнений нет», — сообщила дипломат.

Захарова подчеркнула, что украинский лидер Владимир Зеленский наверняка не упустит такую возможность.

Ранее Захарова заявила о совершении Украиной теракта против партнера России. Речь шла об атаке Киева на торговый танкер Ирана.

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