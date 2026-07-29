Захарова заявила о совершении Украиной теракта против партнера России

Захарова: Атака ВСУ по иранскому торговому танкеру в Каспийском море является терактом

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому танкеру Ирана, в результате которой жертвой стал один человек, является террористическим актом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Это настоящий теракт. С точки зрения, наверное, мировой практики — это теракт, который произрос из возрождающейся практики "морского пиратства"», — пояснила дипломат.

Ранее главы МИД Ирана и Украины Аббас Аракчи и Андрей Сибига провели телефонный разговор, в ходе которого украинская сторона заявила о непреднамеренности атаки. Иранский министр отметил, любое нападение на граждан Исламской Республики неприемлемо, и Киеву необходимо возместить убытки.

25 июля Украина ударила по судну Исламской Республики, после чего произошел взрыв, в результате которого один из членов экипажа стал жертвой атаки и еще один получил ранения.