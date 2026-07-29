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08:55, 29 июля 2026 (обновлено: 09:04, 29 июля 2026)Мир

Захарова заявила о совершении Украиной теракта против партнера России

Захарова: Атака ВСУ по иранскому торговому танкеру в Каспийском море является терактом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому танкеру Ирана, в результате которой жертвой стал один человек, является террористическим актом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Это настоящий теракт. С точки зрения, наверное, мировой практики — это теракт, который произрос из возрождающейся практики "морского пиратства"», — пояснила дипломат.

Ранее главы МИД Ирана и Украины Аббас Аракчи и Андрей Сибига провели телефонный разговор, в ходе которого украинская сторона заявила о непреднамеренности атаки. Иранский министр отметил, любое нападение на граждан Исламской Республики неприемлемо, и Киеву необходимо возместить убытки.

25 июля Украина ударила по судну Исламской Республики, после чего произошел взрыв, в результате которого один из членов экипажа стал жертвой атаки и еще один получил ранения.

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