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Забота о себе
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09:29, 29 июля 2026Забота о себе

Блогера госпитализировали после выдавливания прыща

Terra: Бразильского блогера Кена де СиДжи госпитализировали после выдавливания прыща
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: @kendecg

Блогера Уильяма Сильву, который известен в социальных сетях под псевдонимом Кен де СиДжи, госпитализировали после того, как он выдавил прыщ на лице. Об этом пишет издание Terra.

По словам Сильвы, прыщ возник из-за вросшего волоса на лице. Блогер попытался выдернуть волос, но столкнулся с серьезными последствиями. Сначала у него опухла верхняя губа и появилось болезненное ощущение при прикосновении к ней, а потом отек перешел на другие части лица. Спустя сутки ситуация не улучшилась.

Сильва обратился к врачам. Они предупредили его о том, что инфекция могла распространиться через кровоток и поразить не только лицо, но и другие части тела.

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«Ни при каких обстоятельствах нельзя трогать, тыкать или выдавливать высыпания, так как это может привести к инфекции, воспалению и образованию рубцов», — прокомментировали историю блогера в Бразильском обществе дерматологии.

Ранее дерматолог Алок Видж предупредил об опасности выдавливания прыщей в «треугольнике смерти». Он пояснил, что в этом месте расположены сосуды, которые связаны с головным мозгом.

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