Забота о себе
10:33, 11 сентября 2025Забота о себе

Врач предостерег от выдавливания прыщей в «треугольнике смерти»

Врач Видж: Выдавливание прыщей в треугольнике смерти чревато инфекциями мозга
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: maxbelchenko / Shutterstock / Fotodom  

Дерматолог Алок Видж заявил, что выдавливание прыщей в «треугольнике смерти» чревато серьезными проблемами со здоровьем. Это предостережение он сделал в беседе с изданием Infobae.

Видж призвал не выдавливать прыщи, которые локализуются в области между переносицей и уголками рта. Дело в том, что на этом участке лица расположены кровеносные сосуды, которые связаны с глубокими структурами головного мозга, пояснил он.

По словам медика, если после выдавливания прыща в «треугольнике смерти» возникнет инфекция, она может перекинуться на головной мозг. Вероятность такого развития событий хоть и мала, но все равно стоит соблюдать осторожность. Тем временем врачи из клиники Кливленда добавили, что инфекция и, соответственно, осложнения могут возникнуть также из-за пирсинга и случайной травмы.

Ранее дерматолог Даниэль Кассиано рассказал, как избавиться от черных точек. Он отвел важную роль правильному питанию и деликатному очищению кожи.

