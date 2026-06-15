Муж и жена купили дом мечты за 10 миллионов рублей и случайно раскрыли его жуткую тайну

Супруги из Австралии случайно купили дом, где убили трех человек

В Австралии супруги купили дом мечты в штате Квинсленд и вскоре раскрыли его тайну. Об этом сообщает Daily Star.

Муж и жена, имена которых не называются, подыскивали новое жилье и увидели, что в отдаленном районе Квинсленда продается огромный дом всего за 193 тысячи австралийских долларов (9,7 миллиона рублей). Супруги купили его и лишь после этого случайно узнали, что в нем произошло преступление.

Оказалось, что предыдущие владельцы, Гарет Трейн, его брат Натаниэль и жена Стейси, были одержимы конспирологическими теориями и радикальными религиозными учениями. В декабре 2022 года они расправились с двумя полицейскими, которые приехали на территорию, чтобы проверить состояние здоровья некоего человека. Затем Трейны расправились с соседом, который подошел к дому, чтобы узнать, что произошло. После этого полиция ликвидировала преступников в результате нескольких часов вооруженного противостояния.

Управление полиции и родные жертв хотели выкупить дом, чтобы сделать на его месте постоянный мемориал, но в 2025 году сделка сорвалась. После этого сын убийц Эйден Трейн выставил недвижимость на продажу по сильно заниженной цене, и его купили нынешние владельцы, не подозревавшие о произошедшем там преступлении.

В данный момент родные жертв добиваются, чтобы дом был выкуплен у супругов и превращен в мемориал.

Ранее сообщалось, что в США раскрыли тайну двух охотников, чьи останки были найдены в лесу через неделю после исчезновения. Оказалось, что в мужчин ударила молния.