Раскрыта тайна найденных в лесу останков двух охотников

В США пропавших охотников поразила молния

В США раскрыли тайну двух охотников, чьи останки были найдены в лесу. Об этом пишет People.

25-летние Эндрю Портер и Ян Стаско пропали во время охоты на лося 11 сентября. Близкие долго не могли связаться с мужчинами и обратились к шерифу. 13 сентября помощники шерифа приехали в лес, где исчезли охотники, и обнаружили их рюкзаки и другое туристическое снаряжение. Самих мужчин нигде не было.

Останки Портера и Стаско нашли 18 сентября. Изучив их, эксперты решили, что мужчин не стало из-за удара молнии. Коронер округа Конехос Ричард Мартин отметил, что на их телах остались небольшие ожоги. Кроме того, их волосы была слегка опалены. Известно, что в день пропажи охотников шел сильный ливень.

Ранее сообщалось, что в штате Нью-Джерси, США, 14 человек стали жертвами удара молнии. Инцидент произошел на территории клуба для любителей стрельбы из лука.