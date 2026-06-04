Раскрыты подробности исключения «Макс» из App Store

Глава Минцифры Шадаев: Apple без объяснения причин исключила «Макс» из App Store

Компания Apple исключила российский мессенджер «Макс» из магазина приложений AppStore без объяснения причин. Подробности такого шага западной компании на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) раскрыл глава Минцифры Максут Шадаев, пишет РИА Новости.

«Компания Apple отключает приложение "Макс", убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений», — заявил руководитель министерства.

По словам Шадаева, ежедневная аудитория платформы составляет больше 60 миллионов человек, из них около 25-30 процентов — пользователи устройств на базе iOS. Таким образом своим решением компания ввела ограничения более чем для 20 миллионов пользователей, добавил министр.

Ранее сообщалось, что, исключив «Макс» из App Store, Apple лишила сервис возможности присылать пользователям уведомления. Уточнялось, что при этом сообщения по-прежнему будут доставляться и все функции мессенджера останутся доступны.