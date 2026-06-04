ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:32, 4 июня 2026Интернет и СМИ

Раскрыты подробности исключения «Макс» из App Store

Глава Минцифры Шадаев: Apple без объяснения причин исключила «Макс» из App Store
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Компания Apple исключила российский мессенджер «Макс» из магазина приложений AppStore без объяснения причин. Подробности такого шага западной компании на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) раскрыл глава Минцифры Максут Шадаев, пишет РИА Новости.

«Компания Apple отключает приложение "Макс", убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений», — заявил руководитель министерства.

По словам Шадаева, ежедневная аудитория платформы составляет больше 60 миллионов человек, из них около 25-30 процентов — пользователи устройств на базе iOS. Таким образом своим решением компания ввела ограничения более чем для 20 миллионов пользователей, добавил министр.

Ранее сообщалось, что, исключив «Макс» из App Store, Apple лишила сервис возможности присылать пользователям уведомления. Уточнялось, что при этом сообщения по-прежнему будут доставляться и все функции мессенджера останутся доступны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День второй. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    Россия осудила попытки США подстегнуть гонку вооружений

    В России высказались о готовности Финляндии сбивать летящие на Санкт-Петербург дроны

    Носки главы ВЦИОМ на ПМЭФ привлекли внимание журналистов

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Последствия налета ВСУ на Санкт-Петербург проверили ВВС Швеции

    Россиянам перечислили главные хиты в летних образах 2026 года

    Дмитриев оценил предложение включить Канаду в ЕС

    В Киеве пригрозили Лукашенко

    Под Москвой четырехлетний ребенок прокатился на питбайке и не выжил

    Звезде Голливуда дали условный срок и отправили лечиться от алкоголизма

    Найден способ восстановить суставы при артрозе

    В России назвали три главных навыка предпринимателя в сложное время

    Захарова пошутила о защите Арктики от инопланетян

    Глава комитета Госдумы по налогам позвонил в колокольчик «без больших начальников»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok