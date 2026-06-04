Некоторых пользователей «Макс» предупредили об ограничениях в работе уведомлений

В «Макс» предупредили, что пользователям устройств Apple перестанут приходить уведомления

Пользователям «Макс», у которых мессенджер установлен на устройствах Apple, перестанут приходить уведомления о сообщениях из-за удаления сервиса из App Store. О том, что некоторые владельцы устройств могут столкнуться с ограничениями, представители платформы предупредили в своем канале.

«В связи с исключением "Макс" из App Store уведомления о новых сообщениях и звонках не будут приходить на ваш смартфон», — говорится в публикации. Подчеркивается, что при этом сообщения по-прежнему будут доставляться и все функции мессенджера останутся доступны. Пользователям порекомендовали периодически самостоятельно открывать приложение, чтобы проверять сообщения.

Представители платформы также назвали временным исключение сервиса из App Store. «Команда "Макс" на связи с Apple, мы делаем все возможное, чтобы все сервисы вновь работали как раньше», — добавили они.

О том, что российская платформа пропала из App Store, стало известно вечером в среду, 3 июня. Отмечалось, что приложение «Макс», ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда проекта направила Apple запрос о предоставлении разъяснений.