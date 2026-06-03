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23:50, 3 июня 2026Интернет и СМИ

Мессенджер «Макс» пропал из AppStore

Мессенджер «Макс» пропал из AppStore
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gilles Lambert / Unsplash

Мессенджер «Макс» пропал из AppStore. Пресс-релиз опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и в настоящее время работает над оперативным решением проблемы.

Мессенджер по-прежнему можно скачать RuStorе, GooglePlay, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store и на официальном сайте приложения.

Ранее сообщалось, что альтернативный клиент Telegram — приложение Telega — пропало из магазина AppStore. При поиске по названию приложения появляется уведомление о том, что оно не найдено.

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