11:00, 9 апреля 2026Интернет и СМИ

Из AppStore пропал альтернативный клиент Telegram

Альтернативный клиент Telegram Telega пропал из AppStore
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Альтернативный клиент Telegram — приложение Telega — пропало из магазина AppStore. В этом убедился корреспондент «Ленты.ру».

При поиске по названию приложения появляется уведомление о том, что оно не найдено. «Страница, которую вы ищете, не найдена», — гласит сообщение при попытке перейти к Telega в AppStore по прямой ссылке, которая была размещена на сайте стороннего клиента.

Разработчики приложения публично ситуацию не комментировали. При этом в Google Play и RuStore Telega по-прежнему доступно для скачивания.

В начале апреля Telegram стал маркировать аккаунты, владельцы которых используют неофициальные клиенты мессенджера. В профиле таких пользователей появилось уведомление, в котором предупреждалось, что переписка с ними может быть менее защищена,

