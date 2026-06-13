Посол заявил о беспокойстве властей Швейцарии от расходов на украинских беженцев

Гармонин: Власти Швейцарии обеспокоены расходами на украинских беженцев

Власти Швейцарии обеспокоились расходами на украинских беженцев, которые через год смогут оформить долгосрочный вид на жительство (ВНЖ) в стране. Об этом заявил посол России в Берне Сергей Гармонин в беседе с РИА Новости.

«Швейцарские местные власти очень хорошо умеют считать деньги и, конечно, осознают, что это приведет к серьезному возрастанию их финансового бремени, на которое они вовсе не рассчитывали. Неудивительно, что данный вопрос вызывает у них обеспокоенность», — подчеркнул посол.

Гармонин отметил, что в Женеве трудятся лишь 18 процентов украинских беженцев, а в кантоне Тичино этот показатель составляет 20 процентов.

Ранее сообщалось, что в Чехии могут ужесточить правила помощи украинским беженцам из-за недовольства местных жителей.