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03:58, 13 июня 2026Мир

Посол заявил о беспокойстве властей Швейцарии от расходов на украинских беженцев

Гармонин: Власти Швейцарии обеспокоены расходами на украинских беженцев
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Власти Швейцарии обеспокоились расходами на украинских беженцев, которые через год смогут оформить долгосрочный вид на жительство (ВНЖ) в стране. Об этом заявил посол России в Берне Сергей Гармонин в беседе с РИА Новости.

«Швейцарские местные власти очень хорошо умеют считать деньги и, конечно, осознают, что это приведет к серьезному возрастанию их финансового бремени, на которое они вовсе не рассчитывали. Неудивительно, что данный вопрос вызывает у них обеспокоенность», — подчеркнул посол.

Гармонин отметил, что в Женеве трудятся лишь 18 процентов украинских беженцев, а в кантоне Тичино этот показатель составляет 20 процентов.

Ранее сообщалось, что в Чехии могут ужесточить правила помощи украинским беженцам из-за недовольства местных жителей.

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