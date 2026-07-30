Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:43, 30 июля 2026Ценности

Парусиновые кеды из 90-х вернулись в моду

Vogue: Популярные в 90-х парусиновые кеды вернулись в моду
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Vanni Bassetti / Getty Images

Популярный в 1990-х годах вид обуви вернулся в моду летом 2026 года. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

Речь идет о белых парусиновых кедах с узким силуэтом, которые в прошлом были фаворитами американской актрисы Дженнифер Энистон и других знаменитостей. Отмечается, что они появились в начале XX века как обувь для тенниса. При этом в настоящее время данные изделия заполонили соцсети и стали частью стритстайл-образов в рамках повышенного интереса к эстетике 1990-х годов.

По словам журналистов, указанную обувь можно сочетать как с повседневными вещами, например с джинсами и джемперами, так и с праздничными предметами гардероба, в том числе яркими юбками.

В июне сообщалось, что популярные в 1990-х годах купальники также вновь стали трендом летом 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Дурова внесли в список террористов. Безопасно ли теперь пользоваться Telegram и совершать в нем платежи
    Ведущую экономику Евросоюза накрыло самой высокой инфляцией
    Журова высказалась об иске украинцев на решение МОК по россиянам
    В Китае самые технологичные машины лишатся нестандартных ходовых огней
    Россия призвала ОБСЕ дать оценку удару ВСУ по базе отдыха в Кирилловке
    Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в рекламе российского бренда
    В Крыму пьяный мужчина закидал камнями туриста и сломал ему палец
    КСИР атаковал ангар с американскими БПЛА в Кувейте
    Дешевые смартфоны станут хуже
    Россиянин заказал расправу над знакомым из-за десяти миллионов рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok