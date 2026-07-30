Пятилетний ребенок вернулся к матери с Украины в Россию

Львова-Белова рассказала о возвращении пятилетнего ребенка с Украины в Россию

Пятилетний ребенок, живший на Украине с 2020 года, вернулся к матери в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

«В Россию недавно вернулся пятилетний мальчик. В 2020 году ребенок остался у папы на Украине, по разным причинам забрать его мама не могла», — написала она.

В марте 2026 года его отца, с кем жил ребенок на Украине, не стало, после чего аппарат омбудсмена оказал содействие в возвращении в Россию к матери.

Ранее стало известно, что Россия при посредничестве Катара передала Украине пятерых детей, разлученных с семьями вследствие конфликта. Как рассказала детский омбудсмен России, один мальчик находился в социальном учреждении, остальные дети жили у родственников.