Россия вернула Украине пятерых детей

РБК: Россия передала Украине пятерых детей от 11 до 17 лет

Россия при посредничестве Катара передала Украине пятерых детей, разлученных с семьями вследствие конфликта двух стран. Церемония прошла в посольстве ближневосточного государства в Москве, об этом пишет РБК.

По информации издания, в мероприятии приняли участие руководитель аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка Алексей Газарян и посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани. На Украину вернутся две девочки и три мальчика в возрасте от 11 до 17 лет.

Как рассказала детский омбудсмен России Мария Львова-Белова, один мальчик находился в социальном учреждении, остальные дети жили у родственников. «Одна девочка жила в России у двоюродного дедушки, так как мама ограничена в родительских правах, на Украине ее ждет родная бабушка, к которой она привязана. Другая девочка жила в России с бабушкой, а на Украине ее ждет папа», — приводит ее слова РБК.

Россия и Украина регулярно договариваются о возвращении разлученных с семьями детей в их родные страны. Так, в феврале Украина передала России двух 12-летних девочек. Дети являются сестрами, которые жили на Украине у бабушки с дедом. Мать девочек работала в России, но регулярно навещала дочерей, пока не начались боевые действия.