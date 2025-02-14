Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:18, 14 февраля 2025Россия

Украина вернула России двоих детей

Украина передала России двоих детей в посольстве Катара в Москве
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Здание посольства Катара в Москве

Здание посольства Катара в Москве. Изображение: сервис «Яндекс.Карты»

Украина при посредничестве Катара вернула России двух 12-летних девочек для их воссоединения с семьями. Об этом пишет РБК.

Как сообщил корреспондент издания, церемония состоялась в посольстве ближневосточного государства в Москве. Переданные дети являются сестрами, которые жили на Украине у бабушки с дедом. Мать девочек работала в России, но регулярно навещала дочерей, пока не начались боевые действия.

В процедуре также приняли участие уполномоченный по правам ребенка в России Львова-Белова и представитель посольства Катара Абдурахман Салех аль-Кувари.

Ранее, в ноябре 2024 года, сообщалось, что Москва передала Киеву семерых украинских детей. Как рассказала журналистам Львова-Белова, большинство из них жили в России у бабушек и дедушек. Один из подростков находился в Алешкинском детском доме-интернате, оставшись без попечения родителей практически с рождения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Нужно поговорить с Путиным, чтобы спасти Украину». В США раскрыли детали беседы Трампа с Зеленским

      В Запорожье рассказали о ситуации на ТЭС в Энергодаре

      Большунов рассказал об отношении соперников во время гонки в Италии

      Россиянам перечислили отрасли с наибольшим ростом спроса на работников

      Психолог перечислил указывающие на проблемы с алкоголем тревожные знаки

      Пассажирка из Дубая оказалась под угрозой тюрьмы в России из-за подарка мужа

      Москвичам рассказали о погоде в День святого Валентина

      Певица Нюша снялась в леопардовом нижнем белье

      В Италии задержан организовавший многомилионную схему мошенничества россиянин

      Захарова назвала главу МИД Великобритании жертвой британского образования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше