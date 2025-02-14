Украина вернула России двоих детей

Украина передала России двоих детей в посольстве Катара в Москве

Украина при посредничестве Катара вернула России двух 12-летних девочек для их воссоединения с семьями. Об этом пишет РБК.

Как сообщил корреспондент издания, церемония состоялась в посольстве ближневосточного государства в Москве. Переданные дети являются сестрами, которые жили на Украине у бабушки с дедом. Мать девочек работала в России, но регулярно навещала дочерей, пока не начались боевые действия.

В процедуре также приняли участие уполномоченный по правам ребенка в России Львова-Белова и представитель посольства Катара Абдурахман Салех аль-Кувари.

Ранее, в ноябре 2024 года, сообщалось, что Москва передала Киеву семерых украинских детей. Как рассказала журналистам Львова-Белова, большинство из них жили в России у бабушек и дедушек. Один из подростков находился в Алешкинском детском доме-интернате, оставшись без попечения родителей практически с рождения.