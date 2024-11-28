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12:08, 28 ноября 2024Россия

Россия вернула Украине семерых детей

Россия при посредничестве Катара передала Украине семерых детей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны России / ТАСС

Россия при посредничестве Катара передала украинской стороне семерых детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Дети и их родные встретились в катарском посольстве в Москве. В процедуре принимали участие посол арабского государства Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и представитель уполномоченного при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Как рассказала журналистам детский омбудсмен, большинство несовершеннолетних жили в России с бабушками. Один 16-летний подросток находился в Алешкинском детском доме-интернате, так как практически с рождения остался без попечения родителей, его опекуном стал старший брат.

Также Львова-Белова поделилась историей 12-летнего мальчика, родители которого были в разводе. Ребенок проживал в России с матерью, но в 2024 году ее не стало. Теперь он уедет на Украину к отцу.

По последним данным, с начала специальной военной операции при содействии омбудсмена с родственниками воссоединились 15 детей из 10 российских семей и 87 детей из 69 семей с Украины и из других стран.

Ранее, 26 сентября, Россия вернула Украине девять несовершеннолетних: восемь мальчиков в возрасте от 12 до 17 лет и 17-летнюю девочку. Процедура также прошла в посольстве Катара.

ЖЗЛ
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