Россия вернула Украине семерых детей

Россия при посредничестве Катара передала Украине семерых детей

Россия при посредничестве Катара передала украинской стороне семерых детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Дети и их родные встретились в катарском посольстве в Москве. В процедуре принимали участие посол арабского государства Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и представитель уполномоченного при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Как рассказала журналистам детский омбудсмен, большинство несовершеннолетних жили в России с бабушками. Один 16-летний подросток находился в Алешкинском детском доме-интернате, так как практически с рождения остался без попечения родителей, его опекуном стал старший брат.

Также Львова-Белова поделилась историей 12-летнего мальчика, родители которого были в разводе. Ребенок проживал в России с матерью, но в 2024 году ее не стало. Теперь он уедет на Украину к отцу.

По последним данным, с начала специальной военной операции при содействии омбудсмена с родственниками воссоединились 15 детей из 10 российских семей и 87 детей из 69 семей с Украины и из других стран.

Ранее, 26 сентября, Россия вернула Украине девять несовершеннолетних: восемь мальчиков в возрасте от 12 до 17 лет и 17-летнюю девочку. Процедура также прошла в посольстве Катара.