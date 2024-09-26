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12:27, 26 сентября 2024Россия

Россия вернула Украине девятерых детей

Львова-Белова сообщили о передаче Украине девятерых детей

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия вернула Украине девятерых детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram.

Речь идет о восьми мальчиках в возрасте от 12 до 17 лет и 17-летней девочке, уточнила омбудсмен.

Львова-Белова выразила благодарность Катару за помощь в процессе воссоединения детей с их близкими. Процедура прошла в посольстве этого государства в Москве.

Весной 2024 года Россия вернула Украине шестерых детей. Всего, по данным Львовой-Беловой, таким образом было возвращено порядка 80 детей.

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      Алан Босиков
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