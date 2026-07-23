Столб дыма заметили после атаки ВСУ на промышленный объект в 1300 километрах от границы

Жители Башкирии заметили столб дыма после атаки ВСУ на промышленный объект

Жители Башкирии заметили столб дыма после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на промышленный объект в Туймазинском районе, который находится в 1300 километрах от границы. Об этом сообщает портал UFA1.RU.

Очевидцы рассказали, что увидели столб дыма, который поднимается вблизи города Туймазы. Точное место и масштабы возгорания не названы.

ВСУ атаковали Башкирию 23 июля. Как сообщали власти, в результате удара загорелся промышленный объект в Туймазинском районе.

В Госкомитете региона по чрезвычайным ситуациям уточнили, что при атаке никто не пострадал. Пожар на объекте возник из-за падения обломков дронов, на месте происшествия начали работать спасатели.