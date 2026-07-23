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11:19, 23 июля 2026 (обновлено: 11:27, 23 июля 2026)Россия

Промышленный объект в Предуралье загорелся после налета ВСУ

ГК ЧС Башкирии: Промышленный объект в Туймазинском районе загорелся после удара ВСУ
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Piragis / Shutterstock / Fotodom  

Промышленный объект в Туймазинском районе Башкирии загорелся после налета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об ударе по Предуралью сообщается на странице Госкомитета региона по чрезвычайным ситуациям (ГК ЧС) во «ВКонтакте».

В службе сообщили, что террористическая атака на неназванный объект была отражена, однако на территории предприятия вспыхнул пожар.

«Пострадавших нет. Из-за падения обломков произошло возгорание, которое сейчас ликвидируют. На месте работают все оперативные службы», — рассказали в ГК Башкирии по ЧС.

Ранее воронежский губернатор Александр Гусев объявил, что в регионе после атаки ВСУ есть серьезные последствия. Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о смерти двух жителей региона после украинского удара.

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