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13:08, 23 июля 2026Авто

Покинувшие Россию автоконцерны объявили масштабный отзыв машин из-за угрозы пожара

Reuters: Более 318 тысяч автомобилей BMW и Toyota попали под отзывную кампанию в США
Марина Аверкина
СюжетПожары в США:

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Покинувшие российский автомобильный рынок концерны BMW и Toyota объявили масштабный отзыв машин из-за угрозы пожара. Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) сообщило, что акция затронет 318 495 транспортных средств. Об этом пишет Reuters.

Причиной стал производственный дефект, способный привести к перегреву и последующему воспламенению пускового устройства двигателя.

В список попали конкретные машины: спорткар Toyota Supra, а также автомобили BMW, включая кабриолет и купе 4-й и 3-й серии, кроссоверы X4 и X3. В рамках сервисной кампании будет произведена бесплатная замена проблемного узла.

Ранее стало известно, что Ford объявил о расширении сервисной кампании — дополнительно отзываются 387 911 кроссоверов. Выяснилось, что дефект, ставший причиной предыдущего отзыва, затронул гораздо больше машин, чем считалось изначально.

До этого Nissan заявил о масштабной отзывной кампании. По данным Национального управления безопасностью дорожного движения США, она затрагивает 168 149 машин. Причина — неправильное значение допустимой полной нагрузки на ось на сертификационной этикетке. Ошибка создает риск перегруза транспортного средства.

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