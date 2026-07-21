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13:00, 21 июля 2026Авто

Ушедший из России производитель объявил масштабный отзыв машин из-за незначительной ошибки

Ошибка на этикетке заставила Nissan отозвать почти 170 тысяч машин Armada и Infiniti
Марина Аверкина

Фото: Toya Sarno Jordan / Reuters

Компания Nissan, ушедшая с российского рынка, объявила о масштабной отзывной кампании. По данным Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), она затрагивает 168 149 машин марки. Об этом сообщает Reuters.

Причина — неправильное значение допустимой полной нагрузки на ось на сертификационной этикетке. Ошибка создает риск перегруза транспортного средства.

Отзыв распространяется на определенные Nissan Armada, Infiniti QX56 и Infiniti QX80. Дилеры бесплатно установят новые корректирующие наклейки. Параллельно компания Nissan отправит владельцам дубликаты исправленных табличек по почте.

Ранее американский Ford объявил об отзыве 288 314 кроссоверов Explorer. Причина — декоративные накладки на рейлинги крыши, которые могут отойти от основы прямо во время езды.

До этого американское подразделение японской компании Honda объявило старт масштабной сервисной кампании, которая затронет 325 588 минивэнов Odyssey. Причиной стала возможная негерметичность корпуса камеры заднего вида.

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