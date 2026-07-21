Покинувший Россию автогигант объявил отзыв сотен тысяч машин после единственной аварии

Ford отзовет более 288 тысяч кроссоверов Explorer из‑за угрозы отрыва деталей на скорости

Американский Ford, официально покинувший российский рынок, объявил об отзыве 288 314 кроссоверов Explorer. Причина — декоративные накладки на рейлинги крыши, которые могут отойти от основы прямо во время езды, пишет Carscoops.

Такая ситуация угрожает всем участникам движения. Более того, известно об одном зафиксированном ДТП именно по этой причине. По информации Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), проблема касается машин 2016–2019 модельных годов. Со временем крепления накладок ослабевают, и владелец может заметить увеличившийся зазор между деталями или услышать дребезжание при движении.

Ранее производитель уже пытался решить этот вопрос. В 2020 году Ford запустил программу повышения удовлетворенности клиентов, которая по сути продлевала гарантию. Тогда ремонт сводился к фиксации креплений двухкомпонентной эпоксидной смолой. В 2021 году состоялся официальный отзыв, распространившийся на машины с окрашенными накладками. Дилеры меняли поврежденные и крепили их четырьмя пластиковыми защелками вместо клея. Блестящие хромированные и матовые накладки в ту кампанию не попали.

В марте 2026 года NHTSA обратилось к Ford, имея в распоряжении 46 сообщений о неплотно сидящих или оторвавшихся накладках. В эту статистику вошли и машины, которые ранее уже ремонтировали по отзыву.

Точная причина проблемы не названа, но предполагается влияние перепадов температуры и естественного износа на зажимы. В случае с эпоксидным способом результат сильно зависел от навыков мастера: возможно, не заменялись поврежденные клипсы, или смола наносилась не туда и не в том объеме, или не соблюдались условия отверждения.

Ранее Nissan объявил о проведении сразу нескольких отзывных кампаний, затрагивающих около тысячи машин. Большая часть из них — это седан Sentra 2025 модельного года. Также под отзыв попал кроссовер Rogue.