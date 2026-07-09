Японский производитель объявил сразу о нескольких отзывах машин

Японский Nissan инициировал кампанию для отзыва моделей Sentra и Rogue из-за дефектов

Nissan объявил о проведении сразу нескольких отзывных кампаний, затрагивающих около тысячи машин. Большая часть из них — это седан Sentra 2025 модельного года. Также под отзыв попал кроссовер Rogue, пишет Carscoops.

В первой кампании участвуют 946 седанов Sentra. Выяснилось, что на этих автомобилях левый передний приводной вал может быть не до конца вставлен в бесступенчатую трансмиссию (вариатор). Неполная фиксация может привести к потере тяги, утечке жидкости, а при определенных обстоятельствах машина рискует тронуться с места даже после постановки на стояночный тормоз.

Первый сигнал о проблеме поступил еще прошлой осенью: у клиента во время движения загорелось предупреждение о снижении мощности вариатора. Дилерский центр осмотрел автомобиль, зафиксировал нехарактерный шум и обнаружил подтеки жидкости в районе передней оси со стороны водителя. Позже установили, что течь шла с левой передней части узла, а причиной стал не полностью установленный приводной вал.

Инженеры установили: ошибка возникла на производственном оборудовании поставщика, из‑за которой торец подшипника получился чуть больше нормы и нарушил герметичность посадочного места.

Вторая кампания затрагивает 42 трансмиссионных узла кроссоверов Rogue 2022–2026 годов выпуска, многие из которых являются восстановленными агрегатами. Внутри узла возможен аппаратный сбой блокировочного переключателя клапана управления, из‑за которого на приборной панели не отображается включенная передача. Такое поведение не соответствует федеральным стандартам безопасности транспортных средств.

Специалисты установили: если водитель переводит селектор в нейтральное положение, блок управления может потерять сигнал о текущей передаче, и модуль управления двигателем «забывает» положение трансмиссии. В результате на панели пропадает индикация, а коробка рискует остаться в нейтрали.

Ранее стало известно, что американское подразделение ушедшей с российского рынка компании Honda объявило старт масштабной сервисной кампании, которая затронет 325 588 минивэнов Odyssey.