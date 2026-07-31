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02:05, 31 июля 2026 (обновлено: 02:07, 31 июля 2026)Мир

Трамп заявил о достижении соглашения по разоружению ХАМАС

Трамп: Совет мира достиг соглашения о полном разоружении ХАМАС в Газе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Совет мира достиг соглашения о полном разоружении палестинского движения ХАМАС и других группировок в секторе Газа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Сегодня Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении ХАМАС и всех остальных вооруженных группировок в Газе. Это грандиозный шаг к прочному миру и безопасности», — написал Трамп.

Ранее стало известно о роспуске ХАМАС органа, который управлял сектором Газа почти два десятилетия. Его полномочия будут переданы специально созданному комитету.

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