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02:11, 31 июля 2026 (обновлено: 02:14, 31 июля 2026)Мир

Одна европейская страна призвала закрыть Шенгенскую зону для Испании из-за мигрантов

Италия призвала закрыть Шенгенскую зону для Испании из-за миграционного кризиса в Сеуте
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в соцсети X призвал к закрытию Шенгенской зоны для Испании после того, как в четверг сотни мигрантов пересекли границу из Марокко в североафриканский анклав Сеута.

В своем посте дипломат подчеркнул, что «нелегальная и неконтролируемая иммиграция представляет угрозу национальной безопасности».

«Полученные из Сеуты кадры показывают, что решение правительства Мадрида предоставить испанское — а следовательно, европейское — гражданство более чем 500 тысячам нелегальных мигрантов является глубоко ошибочным и способствует торговле людьми», — добавил он.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони поддержала позицию главы МИД, заявив о готовности Рима принять «чрезвычайные меры», вплоть до приостановки Шенгенского соглашения с Испанией.

Ранее сообщалось, что в июне 2026 года уровень безработицы в еврозоне составил 6,3 процента, а в Европейском союзе — шесть процентов.

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