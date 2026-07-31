Одна европейская страна призвала закрыть Шенгенскую зону для Испании из-за мигрантов

Италия призвала закрыть Шенгенскую зону для Испании из-за миграционного кризиса в Сеуте

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в соцсети X призвал к закрытию Шенгенской зоны для Испании после того, как в четверг сотни мигрантов пересекли границу из Марокко в североафриканский анклав Сеута.

В своем посте дипломат подчеркнул, что «нелегальная и неконтролируемая иммиграция представляет угрозу национальной безопасности».

«Полученные из Сеуты кадры показывают, что решение правительства Мадрида предоставить испанское — а следовательно, европейское — гражданство более чем 500 тысячам нелегальных мигрантов является глубоко ошибочным и способствует торговле людьми», — добавил он.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони поддержала позицию главы МИД, заявив о готовности Рима принять «чрезвычайные меры», вплоть до приостановки Шенгенского соглашения с Испанией.

Ранее сообщалось, что в июне 2026 года уровень безработицы в еврозоне составил 6,3 процента, а в Европейском союзе — шесть процентов.